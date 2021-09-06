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تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات

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تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات

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أصدرت إيبارشية حلوان والمعصرة، التابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، بيانًا أمس أعادت خلاله ترتيب المشاركة في الصلوات الطقسية، بكنائس الإيبارشية، وكذلك بعض الخدمات الرعوية، وذلك اعتبارًا من غداً الثلاثاء ٧ سبتمبر الجاري، وحتى يوم السبت ٢٥ من ذات الشهر، حيث يعاد تقييم الوضع طبقًا للمستجدات، وفقًا لما جاء في البيان.

وذكرت أن هذا الإجراء الجديد يأتى لمواجهة انتشار المستجد تزامنًا مع بدء الموجة الرابعة للفيروس.

وتضمن البيان 7 قرارات شملت، بالنسبة للقداسات:- يكون حضور القداسات بنسبة ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بواقع (فرد بكل دكة) وكذلك الأنشطة والاجتماعات ومدارس الأحد، والصلوات الطقسية تُعلق صلوات الثالث والحميم بالمنازل، والمعموديات تتم بحضور الوالدين وفردين آخرين فقط، والخطوبات والاكاليل العدد المُصرح به ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بواقع (فرد بكل دكة).

كما شملت القرارات بالنسبة لحالات الانتقال يتم الصلاة بالمقابر بالنسبة للذين ينتقلوا بالكورونا، ولا استثناء في ذلك وحالات الانتقال الأخرى يمكن أن يصلى عليها بفناء الكنيسة، وإيقاف الافتقاد المنزلي ومناولة المرضي حتي إشعار آخر، وعلى كل من يشعر بأية أعراض للوباء – مهما كانت بسيطة – أن يمتنع عن الحضور للكنيسة، حتى تمام الشفاء، والتشديد على الإجراءات الاحترازية (التباعد، الكمامات، قياس الحرارة، المطهرات).

المصرى اليوم

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