بطريركية الإسكندرية للروم تعلن نياحة المطران يوناس متروبوليت يوروندا كمبالا

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أعلنت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، نياحة متروبوليت شيخ (يوروندا) كمبالا المطران إيوناس، في المستشفى المركزي بأثينا بسبب بنوبة قلبية، بعد صراع طويل مع المرض العضال.

وذكرت البطريركية أن المتروبوليت الراحل كان رئيس كهنة عظيم (great Hierarch) في عرش الإسكندرية، عمل بلا كلل وناضل من أجل انتشار الإنجيل المقدس في إفريقيا لمدة 29 عامًا متتالية كرئيس كهنة، خدم الإرسالية التبشيرية الأفريقية مواصلا عمل المبشرين الأوائل في أوغندا، وقد قام بتأسيس الكنائس والمدارس والمستشفيات والأديرة.

وأقام بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودوروس الثاني صلاة التريصاجيون من أجل روح المتروبوليت المبارك يوناس، مساء أمس.

وولد متروبوليت كمبالا المبارك، صاحب السيادة والإكسارخ لجميع أوغندا، المطران يوناس الموقر في عام 1945 في DDEGEYA. أكمل دراسته في BULEMEZI و KYADDONDO في أوغندا (1952-1964). درس في المدرسة الكنسية في كريت (1964-1968). تخرج من المدرسة اللاهوتية والفلسفية بجامعة أثينا (1968-1978) رُسم شماساً عام 1981 وكاهناً عام 1982. وفي 27 تموز (يوليو) 1992 رسم أسقفاً على إبراشية بوكوبا في 12 مايو 1997 ، انتخب متروبوليتاً لكمبالا وكل أوغندا.

البابا يقيم صلاة "التريصاجيون" .. بطريركية الإسكندرية للروم تعلن نياحة المطران يوناس شيخ يوروندا كمبالا