حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

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قال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إن المديرية تواصل حملاتها لحماية المواطنين من التلاعب، وضبط المنظمة التموينية وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، شملت المخابز البلدية والمحال بـ7 إدارات فرعية.

وأضاف أن الحملات التي شملت جميع أنحاء الإسكندرية متمثلة في إدارات الرقابة بالمديرية والإدارات المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب، أسفرت عن تحرير ٣ محاضر لمنافذ مشروع جمعيتي لمخالفة السلع المنصرف للمواطنين عن محتوى بون الصرف، و٣ محاضر لبقال تموينى لمخالفة السلع المنصرف للمواطنين عن محتوى بون الصرف، و٧ محاضر بيع بأزيد لبقالين تموين و٣ محاضر بيع بأزيد لمنافذ مشروع جمعيتى.

كما حررت الحملات ٢٣ محضر متنوع لبقالين تموين مخالفين ما بين عدم إعلان عن أسعار السلع التموينية وأسعار سلع فرق نقاط الخبز، و٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع التموينية لمنافذ مشروع جمعيتى، ومحضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، و١٦ محضر توقف بقالين التموين عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، و٦ محاضر عدم حمل شهادات لبقالين تموين .

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

توقف 16 بقال دون إذن .. "تموين الاسكندرية": حملات مكثفة على المخابز والمحلات بـ7 إدارات لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

توقف 16 بقال دون إذن .. "تموين الاسكندرية": حملات مكثفة على المخابز والمحلات بـ7 إدارات لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

توقف 16 بقال دون إذن .. "تموين الاسكندرية": حملات مكثفة على المخابز والمحلات بـ7 إدارات لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

توقف 16 بقال دون إذن .. "تموين الاسكندرية": حملات مكثفة على المخابز والمحلات بـ7 إدارات لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)