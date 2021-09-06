أخبار عاجلة

الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

Print
حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور) حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله وكيل وزارة والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إن المديرية تواصل حملاتها لحماية المواطنين من التلاعب، وضبط المنظمة التموينية وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، شملت المخابز البلدية والمحال بـ7 إدارات فرعية.

وأضاف أن الحملات التي شملت جميع أنحاء الإسكندرية متمثلة في إدارات الرقابة بالمديرية والإدارات المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب، أسفرت عن تحرير ٣ محاضر لمنافذ مشروع جمعيتي لمخالفة السلع المنصرف للمواطنين عن محتوى بون الصرف، و٣ محاضر لبقال تموينى لمخالفة السلع المنصرف للمواطنين عن محتوى بون الصرف، و٧ محاضر بيع بأزيد لبقالين تموين و٣ محاضر بيع بأزيد لمنافذ مشروع جمعيتى.

كما حررت الحملات ٢٣ محضر متنوع لبقالين تموين مخالفين ما بين عدم إعلان عن السلع التموينية وأسعار سلع فرق نقاط الخبز، و٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع التموينية لمنافذ مشروع جمعيتى، ومحضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، و١٦ محضر توقف بقالين التموين عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، و٦ محاضر عدم حمل شهادات لبقالين تموين .

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

توقف 16 بقال دون إذن .. "تموين الاسكندرية": حملات مكثفة على المخابز والمحلات بـ7 إدارات لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)
توقف 16 بقال دون إذن .. "تموين الاسكندرية": حملات مكثفة على المخابز والمحلات بـ7 إدارات لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)
توقف 16 بقال دون إذن .. "تموين الاسكندرية": حملات مكثفة على المخابز والمحلات بـ7 إدارات لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)
توقف 16 بقال دون إذن .. "تموين الاسكندرية": حملات مكثفة على المخابز والمحلات بـ7 إدارات لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)
توقف 16 بقال دون إذن .. "تموين الاسكندرية": حملات مكثفة على المخابز والمحلات بـ7 إدارات لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا»

مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا»

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

صرف سلع بـ 26.7 مليون جنيه لأصحاب البطاقات التموينية فى الأقصر

صرف سلع بـ 26.7 مليون جنيه لأصحاب البطاقات التموينية فى الأقصر

صرف 28 مليون رغيف على بطاقات التموين بمراكز الأقصر منذ بداية سبتمبر

صرف 28 مليون رغيف على بطاقات التموين بمراكز الأقصر منذ بداية سبتمبر