«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور)

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أعلن اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، تدشين مهرجان «عايزين شواطئنا نضيفة»،الجمعة المقبل وذلك مع قرب انتهاء موسم اصطياف 2021.

وقال إن المهرجان يقام بـ4 شواطئ بالتزامن وهى المندرة المجاني، وميامي العام، والسرايا العام، وجليم العام، مشيرا إلى أنه تبدأ فقرات المهرجان منذ اللحظات الأولى لدخول الرواد الشاطئ بتوزيع أكياس القمامة لوضع مخلفاتهم بها خلال اليوم ويتم الإعلان عن فكرة المهرجان طوال اليوم من خلال الإذاعات الداخلية على الشاطئ.

وأوضح أن فكرة المهرجان تتلخص في إشراك أطفال الشاطئ في عملية تجميع المخلفات من خلال هدايا تحفيزية بإستبدال المخلفات التي يقومون بتجميعها واستبدالها بعبوات عصائر وحلوى وعوامات ولعب شاطئية وأدوات مدرسية قيمة وغيرها من الهدايا، حيث يتم ذلك في جو من المرح مع مشاركات من بعض فرق الفنون الشعبية.

وأشار إلى أنه ذلك ياتى ضمن جهود الادارة المركزية للسياحة والمصايف لترسيخ مبدأ الحفاظ على النظافة لدى الأطفال وتوعيتهم بأهمية ترك أي مكان يتواجدون فيه نظيفا.

التنفيذ بـ4 شواطئ وتوزيع هدايا تحفيزية .. "سياحة الإسكندرية" تطلق "عايزين شواطئنا نضيفة" لرفع المخلفات (صور)