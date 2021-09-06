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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، الحد الأدنى لمجموع القبول للمرحلة الثانية بالصف الأول الثانوى العام والخدمات والخاص للعام الدراسي 2021 – 2022 إلى مجموع (220 درجة)، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الاولى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 20.1-2022 وذلك بعد أن تبين وجود بعض الأماكن الشاغرة في بعض المدارس بالإدارات التعليمية .

وقال المحافظ أنه يجري قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

بـ220 درجة .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور)

بـ220 درجة .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور)