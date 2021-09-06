«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مهنة بدائية تواجه خطر الاندثار والاختفاء، بسبب تغير الأحوال والظروف التى تقتضى استخدام الخيول.. على شكل حرف «U»، قطعة حديد تزين قدم الحصان، لتحميه من قسوة الطريق وعوارض السفر أثناء انطلاقه على الطرق والمسابقات الدولية والمحلية، لكن لم يدر الكثير ممن يرون قطعة حديدية تزين قدم فرس أنها تستغرق الكثير من الجهد والوقت والعمل الشاق أمام فرن النار للحصول على حدوة حصان بالمقاس على قدم الفرس.

أثناء تركيب حدوة الخيل

«المصرى اليوم» رصدت مراحل تصنيع وتجهيز حذاء الحصان (حدوة الفرس)، وهى المهنة التى يطلق عليها أصحابها مهنة البيطار، حيث التقت أحد أصحاب ورش تصنيع حدوة الحصان فى منطقة العامرية غرب الإسكندرية، لرصد مراحل التصنيع بالصورة، بدءا من قص الحديد وتجهيزها بالمقاس وحتى تركيبها بمسامير طبية حفاظا على قدم الفرس.

أثناء تركيب حدوة الخيل

وحذاء الخيل، هو تلك الحديدة التى يتم وضعها على حافرها من قبل مربيها لمنع احتكاكه بالسطوح الخشنة ولحمايته من المواد التى قد تسبب الجروح، خصوصاً بعد انتقال الخيول من مأواها الطبيعى إلى المدن والقرى، والشكل الأعم والأشهر للحدوة هو حرف الـ«U» ويتم تصنيعها من المعدن والحديد، وإن كان الأخير هو الأغلب لصلابته فى مواجهة العوارض والسطوح الخشبية.

أثناء تركيب حدوة الخيل

محمد جابر، صاحب إحدى ورش تصنيع حدوة الحصان فى منطقة الكينج مريوط غرب الإسكندرية، قال لـ«المصرى اليوم»، إنه يعمل بمهنة البيطار، أى تصنيع حدوة الحصان منذ أكثر من 30 عاماً، وورثها عن والده منذ صغره أثناء مساعدته فى تصنيع حذاء الخيل، مشيرا إلى أنه يقوم بالتصنيع بطريقة بدائية حيث يبدأ فى قص قطع الحديد حسب مقاس قدم الحصان ثم صهرها لتشكيلها على شكل الحدوة بالمقاس المعد وثقبها لتسمح بتركيب المسامير المستخدمة فى تثبيتها بقدم الحصان.

وأضاف: «المهنة للأسف الشديد تواجه خطر الاختفاء والاندثار، خاصة مع عدول استخدام الخيول فى جر العربات المستخدمة فى نقل الركاب خاصة فى القرى والنجوع، الأمر الذى يساهم فى اندثار المهنة واختفائها تماما باعتبارها جزءا من التاريخ».

أثناء تركيب حدوة الخيل

ولفت الى أن أصل مهنة «البيطار» يعود إلى الشخص الذى كان يعالج الخيول قبل ظهور الطب البيطرى، حيث تعد الحدوة وسيلة حماية قدم الحصان من التآكل، كما تسهل جر العربات والسير لمسافات طويلة، ولكنها تحتاج إلى تغييرها بشكل شهرى، وعلى النقيض لا تتطلب خيل السباق تغيير الحدوة كل فترة محددة ولكن وفق رغبة مالكها، ولا تختلف طريقة تركيب الحدوة بين الحصان أو خيل السباق، فكلاهما يتم من خلال مسامير طبية خاصة تشبه المستخدمة فى العمليات الجراحية، والتى تتطلب مهارة خاصة فى التركيب لعدم المساس بالمناطق الحساسة فى قدم الحصان.

أثناء تركيب حدوة الخيل

وعن أسعار الحدوة، قال «جابر» إنه نظراً لارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى تصنيع وتركيب حدوة الحصان، والتعرض للمخاطر خلال تركيب الحدوة لكل حصان، وعدم وجود تأمين صحى أو اجتماعى مثل غالبية المهن الحرة التى يعانى ممارسوها، فإن التكلفة تعد أحد أهم المعوقات، حيث تحتاج صناعة 4 حدوات لكل حصان لأكثر من 2 كيلو من الحديد وتتكلف نحو 100 جنيه دون إضافة قيمة المصنعية.

وقال إن استخدام الحدوة يعود إلى القرن السّادس قبل الميلاد، حيث كان الرّومان يستخدمون حدواتٍ يصنعونها من الحديد، ويقومون بتركيبها فى أحذيةٍ جلديّة، وكانت صناعةُ الحدوات وتركيبها من الحِرف السّائدة والمهمّة جداً آنذاك، حيث كان صانع الحدوات إضافةً إلى مهنته، يقوم أيضاً بعلاج أمراض الخيول قبل ظهور الطّبِّ البيطرى.

وحدوة الحصان، هى نعل يوضع على كعبه لمنع احتكاكه بالسطوح الخشنة، ولحمايته مما قد يسبب له الجروح، بخاصة تلك الخيول التى تعيش فى المدن، وتصنع عادة من الحديد أو الألومنيوم، وتختلف فى شكلها وحجمها، فالحدوة الرقيقة المصنوعة من الألومنيوم تكون لخيول السباق، والثقيلة ذات الأسنان الحادة المصنوعة من الحديد تناسب الخيول التى تجر الأثقال، وهناك حدوات توضع فى الشتاء، وأخرى توضع للخيول التى تجر عربات وتصنع بطريقة تحفظ الخيول من الانزلاق على الطرق أثناء سيرها وهى تجر عربات شاهقة الارتفاع مثل عربات جمع القمامة مثلاً.