رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات

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حطمت مبيعات قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 12 ساعة فقط من طرحه للبيع، وفقا لفوربس، وذلك بعد إعلان انضمامه إلى نادي مانشستر يونايتد وبرقمه السابق الرقم 7.

وأشار موقع لف ذا سيلز، الذي يتتبّع بيانات المبيعات لأكثر من ألف متجر للبيع بالتجزئة في بريطانيا، إلى أن المشجعين دفعوا 32.5 مليون جنيه استرليني (نحو 45 مليون دولار) لشراء قميص كرستيانو الجديد خلال أول 12 ساعة من طرحه للبيع.

ويمثل هذا الحجم الهائل من المبيعات رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يسبق في تاريخ البريميرليغ أن بلغت مبيعات قميص أحد اللاعبين هذا الرقم خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة.

ووفقا لصحيفة «ذا صن»، ففي غضون 4 ساعات فقط بعد الإعلان عن ارتداء رونالدو للقميص رقم (7)، تجاوز متجر يونايتد عبر الإنترنت أعلى يوم مبيعات على الإطلاق في موقع واحد لبيع السلع الرياضية خارج أمريكا الشمالية

وتجاوزت الساعة الأولى من المبيعات وحدها أفضل يوم كامل على الإطلاق للمبيعات العالمية لموقع «United Direct» الرسمي الخاص بالنادي الإنجليزي.

وأصبح رونالدو اللاعب الأكثر مبيعا على الإطلاق خلال الـ24 ساعة التي أعقبت انتقاله إلى ناديه القديم الجديد.

وتفوق رونالدو بذلك على غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولاعب البيسبول برايس هاربر المنتقل إلى فيلادلفيا فيليز في لعبة البيسبول، ولاعب كرة القدم الأمريكية توم برادي عقب انتقاله إلى فريق تامبا باي بوكانيرز، ونجم كرة السلة ليبرون جيمس عند انضمامه إلى لوس أنجلوس ليكرز.

ويتراوح سعر بيع القميص الواحد لنجم فريق نادي مانشستر يونايتد ما بين 80 جنيهًا استرلينيًا إلى 110 جنيهات استرلينية، مما يعني أنّ ما بين 295.5 ألف إلى 406.2 ألف قميص قد بيعت في هذه الفترة. وقد جعل هذا الرقم المذهل من المبيعات قميص رونالدو الأكثر مبيعًا لأي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على مبيعات قميص جاك غريليش المنتقل حديثًا إلى مانشستر سيتي.

ويسابق كل من النادي والشركة المصنّعة للقمصان لمجاراة الطلب المتزايد على قميص رونالدو، حيث صرح الموقع الرسمي للنادي بأن شحن الكميات الكاملة من قمصان النجم البرتغالي، الذي حطم الأسبوع الماضي الرقم القياسي للأهداف الدولية بتسجيله الهدف رقم 110 له مع منتخب البرتغال، إلى منافذ البيع، لن يتم قبل الأول من أكتوبرالمقبل. فيما تشهد متاجر البيع بالتجزئة البريطانية- سواء عبر الإنترنت أو المتاجر المباشرة- نقصًا كبيرًا في قمصان رونالدو، بعد بيع الكثير منها.