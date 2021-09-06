«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798

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في حى الأنفوشى بالإسكندرية وقبل منتصف القرن الثامن عشر ولد السيد محمد كريم ونشأ يتيماً فكفله عمه وافتتح له دكاناً صغيراً في الحى، وكان يتردد على المساجد ليتعلم فيها وعرف بين أهل الإسكندرية بوطنيته وشجاعته وأصبحت له شعبية كبيرة بين الناس، وعندما آلت السلطة في مصر إلى اثنين من زعماء المماليك في القاهرة وهما مراد بك وابراهيم بك (فيما بين 1790 و1798) عين مراد بك السيد محمد كريم حاكماً للإسكندرية ومديراً لجماركها لما كان يتمتع به من مكانة كبيرة عند أهل الإسكندرية.وبينما كان كريم يشغل موقع محافظ للإسكندرية والمشرف على جماركها إذا ببوادر الاحتلال الفرنسى تلوح في الأفق ففى يوم 19 مايو 1798أقلع أسطول فرنسى كبيرمن ميناء طولون بفرنسا محملاً بالجنود والمدافع والعلماء وعلى رأسهم نابليون بونابرت قاصداً الإسكندرية ومرفى طريقه بمالطة وبلغ الإنجليز الخبر فعهدوا إلى نلسون باقتفاء أثر الأسطول الفرنسى وتدميره،فظل يلاحقه من ميناءلآخرحتى ظهرالأسطول الفرنسى أمام شواطئ الإسكندرية.. وعندئذ بعث السيد محمد كريم إلى القاهرة مستنجداً بمراد بك وإبراهيم بك.. واستقر الرأى على أن يسير مراد بك بجنوده إلى الإسكندرية لصد الغزاة ويبقى إبراهيم بك في القاهرة للدفاع عنها. ووصل الأسطول الفرنسى إلى شواطئ الإسكندرية أول يوليو 1798 ولم يكن عدد سكان المدينة آنذاك يزيد على ثمانية آلاف نسمة ولم تكن بها حامية تكفى لصد الفرنسيين وكان أن استعد محمد كريم للدفاع عن الإسكندرية وظل يقود المقاومة الشعبية ضد الفرنسيين وظل يقود المعركة، ثم اعتصم بقلعة قايتباى ومعه فريق من الجنود حتى نفذت ذخيرته فكف عن القتال وتم أسره هو ومن معه، ودخل نابليون المدينة وأبدى إعجابه بشجاعة كريم فأطلق سراحه وأبقاه حاكماً للإسكندرية ثم اتجه نابليون للقاهرة وعين كليبرحاكماً عسكرياً على الإسكندرية ووصل القاهرة يوم 21 يوليو واحتلها بعد موقعة إمبابة وانسحاب مراد بك إلى الصعيد وفرار إبراهيم بك إلى الشام. بينما واصل كريم الدعوة إلى المواجهة وعمت الثورة المدينة، ومع تزايد الثورة أمركليبر باعتقال كريم في 20 يوليو 1798 وأرسله للقاهرة يوم 12 أغسطس ووجهت إليه تهمة المقاومة وخيانة الجمهورية الفرنسية،و«زي النهارده»فى6 سبتمبر1798 أصدر نابليون أمراً بإعدام كريم رمياً بالرصاص.ونفذ الحكم بميدان الرميلة بالقلعة.