«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008

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في 15 يناير 1930وفى قرية زهورالأمراء بالدلنجات بمحافظة البحيرة -والتى قيل أنه عدل اسمها من قبور إلى زهور- ولدالمشيرعبدالحليم أبوغزالة،وحصل على الثانوية من دمنهورفى 1946والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها في فبراير 1949، وكان الأول على الدفعة التي ضمت حسنى مبارك، وفى 13 شارع المهدى بحلمية الزيتون بالقاهرة بنى منزلاً من ثلاثة طوابق وسكن في الطابق الأخيرمنه وظل مقيماً فيه حتى وصل إلى رتبة اللواء، وكان التواضع أبرز ما يميز شخصيته مع أهل منطقته بل قيل إنه كان يلعب كرة القدم مع جنود وحدته العسكرية،وحين وصل لرتبة نقيب في 1951التحق بسلاح المدفعية في سيناء،وفى1957 سافر إلى الاتحاد السوفيتى للدراسة بمعهد المدفعية والهندسة بمدينة بنزا لمدة 18 شهراً ثم إلى موسكو في 1961 بأكاديمية ستالين،وحصل على إجازة القادة وهى تعادل الدكتوراه،فلماعادعمل بمدرسة المدفعية وفى ديسمبر 1968 وحين كان برتبة عقيد قاد مدفعية أحد التشكيلات الضاربة على جبهة غرب القناة، وفى حرب أكتوبر 1973 عين قائداً لمدفعية الجيش الثانى ثم عين بعد الحرب رئيساً لأركان المدفعية، حصل أبوغزالة أيضاً على درجة بكالوريوس التجارة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة القاهرة،وكان يجيد الإنجليزية والفرنسية والروسية، واختير في 1978 ملحقاً عسكرياً في الولايات المتحدة وأثناء عمله في أمريكا حصل على دبلوم الشرف من كلية الحرب الأمريكية (كارلايل) في 1979وفى يونيو 1979، اختير مديراً للمخابرات الحربية، وفى 15 مايو 1980 عين رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة ورقى إلى فريق،وفى أكتوبر 1981 عين عضواً بالمكتب السياسى بالحزب الوطنى وبعد أيام عين وزيراً للدفاع والإنتاج الحربى وفى أبريل 1982 رقى لرتبة مشيرثم عين نائباً لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربى،وفى أبريل 1989 ترك وزارة الدفاع وعين مساعداً لرئيس الجمهورية وقد أقاله الرئيس السابق مبارك من منصب وزير الدفاع سنة 1989 وأحاط كثير من الروايات حول أسباب إقالته، أشرف أبوغزالة على التصنيع الحربى ومع اندلاع مقاومة المجاهدين للغزو السوفيتى لأفغانستان واندلاع الحرب العراقية الإيرانية انتعشت صادرات مصر العسكرية إلى أن توفى «زي النهارده» في 6 سبتمبر 2008 الموافق 6 رمضان 1429 هجرية.