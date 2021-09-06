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«زي النهارده».. وفاة مغني الأوبرا الإيطالي بافاروتي 6 سبتمبر 2007

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«زي النهارده».. وفاة مغني الأوبرا الإيطالي بافاروتي 6 سبتمبر 2007 «زي النهارده».. وفاة مغني الأوبرا الإيطالي بافاروتي 6 سبتمبر 2007

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يعد مغنى «التينو»الإيطالى لوتشيانو بافاروتى، من أشهر فنانى الأوبرا في الطبقة العالية من الرجال، ويذكر أنه لعب دورقائد الجيش المصري والذي دحر الجيش الإثيوبي في «أوبرا عايدة»وهو مولود في 12 أكتوبر 1935وهوابن لعائلة خباز،بعدما تخلى عن حلمه بأن يصبح حارس مرمى كرة قدم محترف،أصر «بافاروتى» على قضاء 7 سنوات في التدريب الصوتى، وبدأ حياته كـ«تينور» في إيطاليا عام 1961، ثم بدأ الغناء في دور الأوبرا بهولندا وفيينا ولندن وأنقرة وبودابست وبرشلونة، ظهر بافاروتى للمرة الأولى بأوائل الستينيات بشكل محترف بمسرحية «La Boheme (البوهيمى) في دور رودولفو، الذي أصبح أحد أشهر أدواره وسجله عام 1987، وأثناء عروضه بأمريكا تلقى دعوة من السوبرانو ساثرلاند في 1965 وذاع صيته بين 1966 و1972،حيث أدى في أكبر دورالأوبرا بالعالم مثل La Scala، وفى منتصف السبعينيات صارمشهورا بأنحاء العالم،وبين 1970و1980أثبت نفسه كأحد أعظم مطربى»التينور«بعروضه المتعددة في أكبر دور الأوبرا في العالم، ومن أشهر الأوبرات أوبرا عايدة في دور قائد الجيش المصرى، كما أدى أغانى ثنائية،ومنها أغنية جميلة مع سلنديون يمكن مشاهدتها على اليوتيوب وهى بعنوان (Id like to run away from you)، كما كان أحد التينور الثلاثة وقت تنظيم إيطاليا لنهائيات وغنى مع نجمى «التينور»بلاسيدو دومينجو وخوسيه كاريراس،وحققوا نجاحا عالميا وعظيما لكن السنوات التالية شهدت قلة في أدائه للأوبرات على المسرح،وكان آخرأداء له في أوبرافى مارس 2004وبالأوليمبيادالشتوية في تورينو 2006 شاهدته إيطاليا والعالم يغنى للمرة الأخيرة، وأدت الجموع الكبيرة دور الكورال في أداء رائع،إلى أن توفى «زى النهارده» في 6 سبتمبر 2007.

المصرى اليوم

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