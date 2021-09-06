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أمريكا تدين عزل رئيس غينيا على يد قوات خاصة

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أمريكا تدين عزل رئيس غينيا على يد قوات خاصة أمريكا تدين عزل رئيس غينيا على يد قوات خاصة

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أدانت الولايات المتحدة الأحداث التي وقعت يوم الأحد في العاصمة الغينية كوناكري حيث أطاح على ما يبدو جنود من القوات الخاصة بالرئيس الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار والازدهار.

وجاء في البيان أن «الولايات المتحدة تدين أحداث اليوم في كوناكري».

وأضاف أن «هذه الإجراءات يمكن أن تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد وهي تتجه نحو الوحدة الوطنية ومستقبل أكثر إشراقا للشعب الغيني».

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