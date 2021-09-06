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«غضب وتحامل وتصدير مشاكل».. ميدو يكشف أزمة مصطفى محمد وحسام البدري

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«غضب وتحامل وتصدير مشاكل».. ميدو يكشف أزمة مصطفى محمد وحسام البدري «غضب وتحامل وتصدير مشاكل».. ميدو يكشف أزمة مصطفى محمد وحسام البدري

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كشف أحمد حسام ميدو، نجم السابق، عن تفاصيل أزمة مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي ومنتخب مع حسام البدري، المدير الفني للفراعنة.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: «هناك مشكلة كبيرة جدًأ بين حسام البدري ومصطفى محمد، عندما جاء له عرض من نادي بوردو الفرنسي، تواصل اللاعب مع محمد بركات، مدير ، وطلب منه التأخر عن الانضمام لمسعكر الفراعنة لمدة 24 ساعة، وحجز تذاكر الطيران له من فرنسا بدلاً ن تركيا».

وأضاف: «بركات طلب من مصطفى محمد الانتظار لحين الحصول على موافقة حسام البدري، ثم أبلغ اللاعب بموافقة الجهاز الفني على سفره إلى فرنسا».

وتابع: «مصطفى فوجئ بعد ذلك بتصريحات حسام البدري، عقب مباراة أنجولا، بأنه كان لا يعلم أي شئ عن سفره إلى فرنسا، وهو ما أغضب اللاعب».

وتابع: «حدثت مشكلة كبيرة، قبل مباراة الجابون، عندما علم مصطفى محمد، أنه لن يكون في التشكيل الأساسي»، مضيفًا :«مصطفى يشعر أن حسام البدري (مُتحامل) عليه ويرغب في أن يصدر مشكلة للاعب».

المصرى اليوم

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