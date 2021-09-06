«غضب وتحامل وتصدير مشاكل».. ميدو يكشف أزمة مصطفى محمد وحسام البدري

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن تفاصيل أزمة مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي ومنتخب مصر مع حسام البدري، المدير الفني للفراعنة.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: «هناك مشكلة كبيرة جدًأ بين حسام البدري ومصطفى محمد، عندما جاء له عرض من نادي بوردو الفرنسي، تواصل اللاعب مع محمد بركات، مدير المنتخب، وطلب منه التأخر عن الانضمام لمسعكر الفراعنة لمدة 24 ساعة، وحجز تذاكر الطيران له من فرنسا بدلاً ن تركيا».

وأضاف: «بركات طلب من مصطفى محمد الانتظار لحين الحصول على موافقة حسام البدري، ثم أبلغ اللاعب بموافقة الجهاز الفني على سفره إلى فرنسا».

وتابع: «مصطفى فوجئ بعد ذلك بتصريحات حسام البدري، عقب مباراة أنجولا، بأنه كان لا يعلم أي شئ عن سفره إلى فرنسا، وهو ما أغضب اللاعب».

وتابع: «حدثت مشكلة كبيرة، قبل مباراة الجابون، عندما علم مصطفى محمد، أنه لن يكون في التشكيل الأساسي»، مضيفًا :«مصطفى يشعر أن حسام البدري (مُتحامل) عليه ويرغب في أن يصدر مشكلة للاعب».