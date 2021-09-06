عماد متعب: «آخر كورة حلوة شوفتها للمنتخب في 2010»

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انتقد عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأداء الذي ظهر عليه المنتخب الوطني الأول خلال مباراة الجابون، في تصفيات كأس العالم.

وتعادل المنتخب مع الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، في اطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم قطر 2022.

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية: «المنتخب ظهر بأداء سيئ للغاية أمام الجابون، حيث لم تكن لدينا أي فاعلية هجومية»، مضيفًا: «حسام البدري، المدير الفني للمنتخب كان راضيا بالتعادل منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وهذا ظهر جليًا للجميع».

وأضاف: «المنتخب لديه إمكانيات كبيرة، تؤهله لتحقيق الفوز على الجابون»، مضيفًا: «البدري ارتكب أخطاء فنية كثيرة خلال المباراة، على رأسها تغيير مراكز اللاعبين بجانب إجراء تغييرات كثيرة في التشكيل المنتخب وعدم تغيير عمر جابر، بعد حصوله على الإنذار الأول، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على مصطفى محمد بشكل أساسي».

وأشار: «أخر كورة حلوة شوفتها لمنتخب مصر، كانت في 2010، مع إحترامي الكامل لجميع المدربين الذين تولوا تدريب المنتخب خلال السنوات الماضية».