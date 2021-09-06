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يرى إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطتي الأول، لا يستطيع التعامل مع اللاعبين.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات تلفزيونية: «حسام البدري مش عارف يتعامل مع لاعبي المنتخب، من الصعب أن تنجح إذا كانت علاقتك مع اللاعبين سيئة»، مضيفًا: «اختيارات البدري، لقائمة المنتخب والتشكيل، على حسب المزاج، حيث تكون هناك دائمًا عشوائية في الاختيارات ومعظمهما يكون مجاملات».

وأضاف: «اختيارات البدري في التشكيل ظالمة، لأنه يحاول يرضي جميع الأطراف، وهو ما يؤثر بالسلب على أداء المنتخب»، مضيفًا: «لا يوجد أي تطوير اللعب منذ تولي هذا الجهاز المسئولية الفنية».

يُذكر أن المنتخب الوطني تعادل مع الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، في اطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم قطر 2022.