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انتقد الإعلامي سيف زاهر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري بعد التعادل مع الجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وسقط المنتخب في فخ التعادل أمام الجابون بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم 2022.

وقال سيف زاهر، عبر برنامجه «ملعب أون تايم»: «دي مش كورة والتعادل حصل بدعوات الملايين بس (..) أنا سمعت تصريحاته بعد اللقاء مالهاش علاقة بالمباراة، فيه مباراة نكسبها ونقول مش مهم، المهم المكسب».

وأضاف: «لكن إحنا ملعبناش والأداء سيء، وأول مرة أشوف الناس وصلت للمرحلة دي لأن اللي حصل مش أداء ولا ده مش منتخب مصر، دي سمعة منتخب كبير ودوري كبير».

وتابع: «عندنا لاعبين كبار، لو الزمالك أو الأهلي لعبوا أمام الجابون هيكسبوا اللقاء في أي وقت وهيعمل مباراة ممتازة وهنقدم كورة، لكن اللي إحنا شوفناه ده مش كورة دي لاعيبة بتجري في الملعب».

وواصل: «كل لاعب في الملعب قدم أوراق اعتماده في الدوري وكانوا نجوم في الدوري، ولكن أداء منتخب مصر أكثر من سيء، التشكيل غلط والخطة غلط والمنتخب معملش أي حاجة عشان يتعادل، هي مشيت كده والناس مش متقبلة الأداء».

واختتم: «مشهد مصطفى محمد يسأل عليه الكابتن حسام البدري واللاعب نفسه، المشهد ماكانش يجب أن يكون موجود، ويجب على كل اللاعبين الالتزام بالتعليمات، ويجب أن يكون هناك موقف ورد من الكابتن حسام البدري».