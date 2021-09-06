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توفي الفنان الدكتور سمير الملا، ويتم تشييع الجنازة اليوم الإثنين عقب صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة 6 أكتوبر.

شارك سمير الملا في حوالي 50 عملا فنيًا، إلى جانب عمله الأساسي كأستاذ لجراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، وكان أخر أعماله مسلسل «صاحب السعادة» عام 2014.

تضمن مشوار الراحل دكتور سمير الملا، ظهوره في عدد من المسلسلات مثل «محمود المصري»، «قلب ميت»، «رأفت الهجان» و«دموع في عيون وقحة» إلى جانب الظهور ببعض الأفلام، ومنها «لا تبكي يا حبيب العمر»، «أيوب»، «قشر البندق» و«التوربيني»، وكثيرا ما جسد شخصية الطبيب في أدواره.