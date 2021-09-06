أخبار عاجلة

الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

وفاة الفنان الطبيب سمير الملا.. والجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد جامعة

Print
وفاة الفنان الطبيب سمير الملا.. والجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد جامعة مصر وفاة الفنان الطبيب سمير الملا.. والجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد جامعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الفنان الدكتور سمير الملا، ويتم تشييع الجنازة اليوم الإثنين عقب صلاة الظهر في مسجد جامعة للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة 6 أكتوبر.

شارك سمير الملا في حوالي 50 عملا فنيًا، إلى جانب عمله الأساسي كأستاذ لجراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، وكان أخر أعماله مسلسل «صاحب السعادة» عام 2014.

تضمن مشوار الراحل دكتور سمير الملا، ظهوره في عدد من المسلسلات مثل «محمود المصري»، «قلب ميت»، «رأفت الهجان» و«دموع في وقحة» إلى جانب الظهور ببعض الأفلام، ومنها «لا تبكي يا حبيب العمر»، «أيوب»، «قشر البندق» و«التوربيني»، وكثيرا ما جسد شخصية الطبيب في أدواره.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير