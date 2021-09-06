العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 لكل المدارس الرسمية والخاصة لجميع مراحل التعليم.

وتواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء وتنشر عدد أيام الدراسة وأيام الإجازات وموعد الامتحانات.

يبدأ العام الدراسي 2021/2022 يوم السبت 9 أكتوبر المقبل وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٢ وتستمر لمدة 20 يوما لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022 .

مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 - صورة أرشيفية

يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 19 فبراير 2022، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022.

وتعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/ 2022 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت الموافق 7 مايو 2022، أما امتحانات شهادة الثانوية العامة مقرر لها السبت الموافق 11 يونيو 2022، على أن تكون الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية السبت الموافق 21 مايو 2022 والعملية السبت 11 يونيو 2022.

تنسيق مدارس التمريض .. تعرف على شروط القبول للعام الدراسى 2021 / 2022 - صورة أرشيفية

يأتي العام الدراسي الحالي بالتزامن مع بداية الموجة الرابعة لفيروس كورونا في نصر وسط إجراءات احترازية سوف يتم تطبيقها في جميع المدارس لمنع تفشي كورونا في المدارس على غرار الخطة التي تم تنفيذها العام الماضي بين وزارتي «التعليم» و«الصحة»