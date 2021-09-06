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أحمد عيد عبدالملك: صلاح لا يستحق شارة قيادة .. ويجب إقالة البدري

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أحمد عيد عبدالملك: صلاح لا يستحق شارة قيادة المنتخب.. ويجب إقالة البدري أحمد عيد عبدالملك: صلاح لا يستحق شارة قيادة .. ويجب إقالة البدري

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يرى أحمد عيد عبدالملك، نجم ومنتخب السابق، أن محمد صرح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، ليس هو الأحق بارتداء شارة فقيادة .

وقال أحمد عيد عبدالملك، في تصريحات تلفزيونية: «محمد صلاح أحسن محترف وأفضل لاعب في تاريخ مصر، ولكنه ليس الأحق بارتداء شارة قيادة المنتخب، نظرًا لوجود لاعبين أقدم منه».

وأضاف: «عمرها ما حصلت في تاريخ المنتخب، أن لا تكون شارة القيادة بالأقدمية، وحسام البدري، أحدث (بلبلة) في الفترة الماضية بسبب هذا القرار».

وتابع: «لست مطمئنًا على أداء المنتخب، لو أنا صاحب قرار لاتخذت قرارًا بإقالة الجهاز الفني عقب مباراة الجونة، خاصة أنه مازال يتبقى وقت على مباراتي ليبيا، ستكون هناك فرصة لاختيار جهاز فني جديد».

يُذكر أن المنتخب الوطني تعادل مع الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، في اطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم قطر 2022.

المصرى اليوم

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