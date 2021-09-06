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اليوم.. رئيس وزراء بريطانيا يلقي كلمة أمام البرلمان بشأن أفغانستان

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اليوم.. رئيس وزراء بريطانيا يلقي كلمة أمام البرلمان بشأن أفغانستان اليوم.. رئيس وزراء بريطانيا يلقي كلمة أمام البرلمان بشأن أفغانستان

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يلقي رئيس الوزراء بوريس جونسون كلمة أمام أعضاء البرلمان يوم الاثنين بشأن انسحاب بريطانيا من أفغانستان وسط انتقادات لطريقة معالجة عملية الإجلاء والإخفاق في التنبؤ بمدى سرعة اجتياح طالبان للبلاد.

وانسحبت الولايات المتحدة وبريطانيا من أفغانستان الشهر الماضي، واعترف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بأن كلا البلدين أساء تقدير قدرة طالبان على السيطرة. واستولت طالبان على كابول في 15 أغسطس.

وواجه جونسون انتقادات لاذعة من أعضاء البرلمان بسبب اخفاقات المخابرات والقيادة فيما يتعلق بسقوط كابول، وقد اعترف بأن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب لم يترك لبريطانيا خيارا سوى سحب قواتها.

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