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حازم إمام: «سنتين ضاعوا من مع حسام البدري»

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حازم إمام: «سنتين ضاعوا من المنتخب مع حسام البدري» حازم إمام: «سنتين ضاعوا من مع حسام البدري»

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يرى حازم إمام نجم السابق، أنه لا يوجد أي تطور في أداء الوطني الأول منذ تولي حسام البدري تدريب الفراعنة.

وقال حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية: «لا يوجد أي تطور في أداء المنتخب بعد بطولة أمم افريقيا 2019 التي نظمتهها ، بالعكس الأداء تحت قيادة المسكيكي خافيير أجيري، أفضل بعض الشيئ من الأن».

وأضاف: «إحنا ضيعنا سنتين، دون أن يحدث أي تطور في مستوى للمنتخب، ولا يوجد إحلال وتجديد غير لاعبي المنتتخب الاولمبي، ولكن لم نر أي وجه جديد في المنتخب».

وتابع: «الجماهير المصرية غاضبة من الأداء وليس النتائج، لأننا نواجه منتخبات ليست قوىة، من المفترض أن نحقق الفوز مع الأداء».

يُذكر أن المنتخب الوطني تعادل مع الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، في اطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم قطر 2022.

المصرى اليوم

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