بينهم رضيع.. مصرع 4 أشخاص في إطلاق نار على منزل بولاية فلوريدا الأمريكية

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لقي أربعة أشخاص -بينهم رضيع- مصرعهم، في حادث إطلاق نار على منزل بولاية فلوريدا الأمريكية، بينما نُقلت فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا أُصيبت بسبع رصاصات على الأقل إلى المستشفى.

وحدد مكتب عمدة ولاية فلوريدا المشتبه به على أنه شخص يُدعى بريان رايلي يبلغ من العمر 33 عامًا، وهو قناص سابق في مشاة البحرية تم توظيفه مؤخرًا كحارس أمن، والذي استسلم وتم نقله إلى المستشفى لإصابته بجروح، حسبما أفادت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

ووفقًا لقائد شرطة مقاطعة بولك في الولاية جرادي جود، تم استدعاء السلطات في الأصل إلى منزل في مدينة ليكلاند بولاية فلوريدا، بعد أن قالت امرأة إن رجلاً غريبًا أوقفها بسيارته، وأخبرها أن الله أمره بالتحدث إلى إحدى بناتها.

ولاحظ الجيران أيضًا الرجل، وطلبوا منه المغادرة وإلا سيتصلون بالسلطات، ولكن عندما وصلت السلطات، لم تتمكن من العثور على الرجل أو سيارته بعد البحث لمدة 22 دقيقة.

وبعد ذلك، سمع ضابط بالقرب من منزل المرأة إطلاق نار، وتم إبلاغ السلطات عن حالة إطلاق نار، وعندما حضرت قوات الشرطة، عثرت على شاحنة مشتعلة في الحديقة الأمامية ورجل يرتدي ملابس مموهة خارج المنزل.

وبعد وصول المزيد من القوات، استسلم المشتبه به، وعند دخول المنزل، عثرت السلطات على فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا أصيبت بجروح بالغة بما لا يقل عن سبع طلقات نارية، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى قريب.