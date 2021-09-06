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طه إسماعيل: «حسام البدري غير محبوب جماهيريًا.. ورغم ذلك وقع عليه الاختيار»

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طه إسماعيل: «حسام البدري غير محبوب جماهيريًا.. ورغم ذلك وقع عليه الاختيار» طه إسماعيل: «حسام البدري غير محبوب جماهيريًا.. ورغم ذلك وقع عليه الاختيار»

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يرى طه إسماعيل، الخبير الكروي، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ليس لديه أي قبول جماهيري، لكي يتولى تدريب .

وقال طه إسماعيل، في تصريحات تلفزيونية: «عندما يختار اتحاد الكرة مدرب المنتخب، يجب أن يكون هناك مواصفات كثيرة يتم وضعها في الإعتبار، ويجب أن يكون المسؤولين على دراية تامة بالوضع العام لكرة القدم في البلد، واتجاهات الجماهير، ووضع كل مدرب من المرشحين تجاه الجماهير، ومن خلال هذا، يتم اختيار المدرب الذي يحظى بنوع من المساندة والمحبة والجماهير لدى الإعلام إذا كانوا جميعًا على نفس الكفاءة الفنية».

وأضاف :«من الممكن أن أكون مدرب لدي كفاءة فنية، ولكن ليس لدي أي قبول جماهيري وإعلامي»، مضيفًا: «حسام البدري، أقل قبولاً لدى الجماهير، على الرغم من هذا وقع عليه الاختيار».

وتاتبع :«البدري، مدرب جيد جدًا، وحقق نتائج جيدة، ولكنه ابتعد عن الكرة لمدة ثلاث سنوات، تم اختيار مدرب بعيد عن الكرة الفعلية، وهذا أمر خاطئ».

يُذكر أن المنتخب الوطني تعادل مع الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، في اطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم قطر 2022.

المصرى اليوم

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