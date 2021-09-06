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علاء نبيل: حسام البدري ينفرد بقراراته.. وتصرف مصطفى محمد غير مسبوق في تاريخ

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علاء نبيل: حسام البدري ينفرد بقراراته.. وتصرف مصطفى محمد غير مسبوق في تاريخ مصر علاء نبيل: حسام البدري ينفرد بقراراته.. وتصرف مصطفى محمد غير مسبوق في تاريخ

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قال علاء نبيل، مدرب منتخب الأسبق، إنه غير مُعجب بأداء الفني أو من الناحية السلوكية، عقب مباراة الجابون، التي انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، في تصفيات 2022.

وأضاف نبيل، في تصريحات تليفزيونية، أن لقطة خروج مصطفى محمد عن النص، كانت سيئة للغاية وغير مسبوقة في تاريخ مصر، موضحًا أن هناك حالة من الابتعاد وعدم التفاهم بين اللاعبين والجهاز الفني.

واستكمل تصريحاته: «حسام البدري ينفرد بالقرارات واختيارات اللاعبين في منتخب مصر، ومنتخبنا الوطني لم يستحق التعادل أمام الجابون، خاصة وأنه قدم أداء سيء للغاية طوال المباراة».

واختتم تصريحاته: «الجماهير حزينة لعدم رؤيتها أداء يليق بمنتخب مصر، رغم أن التعادل خارج الأرض مهم، وما حدث أمام الجابون بالتأخر في النتيجة أشبه بالقمار».

المصرى اليوم

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