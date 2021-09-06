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نادر السيد: غياب التجانس سبب تراجع أداء

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نادر السيد: غياب التجانس سبب تراجع أداء المنتخب نادر السيد: غياب التجانس سبب تراجع أداء

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أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب الأسبق، أن جيل الفراعنة الحالي يضم لاعبين على أعلي مستوى، وامكانياتهم تفوق العديد من المنتخبات المنافسة.

وكان تعادل مع الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، في اطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم قطر 2022.

وقال نادر السيد، في تصريحات تلفزيونية :«غياب التجانس بين لاعبي المنتخب أدي لحدوث هبوط في المستوى، ويجب أن يكون تشكيل المنتخب ثابت بنسبة 80% والتعديل يكون في 20% فقط وليس العكس.

وأضاف :«كان يجب الاعتماد على مصطفي محمد في الهجوم من بداية مواجهة منتخب أنجولا، منتقدًا عدم بداية طارق حامد واحمد سيد زيزو، والأداء الدفاعي للفريق من البداية».

وعن تفاصيل احتراف نجله، أحمد نادر السيد، حارس مرمى ، في الدوري البرتغالي، قال:«أحتراف أحمد نجلى جاء لمدة موسمين على سبيل الاعارة ويحق للفريق الابيض الاستعانة بيه بعد موسم ونصف».

المصرى اليوم

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