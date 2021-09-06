حسام البدري: مباراة الجابون لم تكن سهلة.. والنقطة مهمة في هذا التوقيت الصعب

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قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه كان يدرك جيدا مدى صعوبة مواجهة المنتخب الجابوني على ملعبه، ويعلم أنها لن تكون مواجهة سهلة مطلقا، موضحا أنه طالب لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، والمنتخب المصري حضر للجابون من أجل حصد الثلاث نقاط، ومع ذلك فإن التعادل والحصول على النقطة مهمة للغاية في هذا التوقيت الصعب.

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه منتخب الجابون بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الأحد/ على ملعب فرانسفيل، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ووجه البدري -خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة- الشكر للاعبي المنتخب المصري على تحمل الظروف والإجهاد وخوض مباراتين في ظرف 4 أيام فقط، تخللها سفر لفترة طويلة حتى الجابون، ومواجهة فريق قوي، مشيرا إلى أنه يشكر اللاعبين كذلك على اللعب بكل جدية في ظل نقص عددي أمام الجابون بعد طرد عمر جابر، ورغم ذلك نجحوا في العودة والتعويض وتسجيل هدف التعادل والخروج بنقطة غالية أمام أصحاب الأرض.

وتصدر منتخب مصر المجموعة مؤقتا برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب ليبيا في المركز الثاني بثلاث نقاط، وتحتل الجابون المركز الثالث بنقطة واحدة، وتتذيل أنجولا المجموعة بدون أي رصيد من النقاط، وتواجه ليبيا منتخب أنجولا بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الثانية.

ويواجه منتخب مصر في الجولتين الثالثة والرابعة منتخب ليبيا، بينما يلعب منتخب الجابون مع أنجولا في نفس الجولتين وذلك في شهر أكتوبر القادم.