أخبار عاجلة

الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد قرار إيقافه.. رضا البحراوي: «ملهمش عازة وعملوا معلمين.. أنتو مين» ()

Print
بعد قرار إيقافه.. رضا البحراوي: «ملهمش عازة وعملوا معلمين.. أنتو مين» (فيديو) بعد قرار إيقافه.. رضا البحراوي: «ملهمش عازة وعملوا معلمين.. أنتو مين» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

نشر المطرب الشعبي رضا البحراوي مقطع لأغنيته «انتو مين»، عبر موقع «إنستجرام»، وعلق: «ملهمش عازة وللأسف عملوا معلمين، أنتوا مين».

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت، الأحد، عدة قرارات بشأن حسن شاكوش ورضا البحراوي، عقب التحقيق الذي حضراه اليوم بمقر النقابة لمعرفة تفاصيل الواقعة التي دارت بينهما في الساحل الشمالي خلال الأيام الماضية.

وجاءت القرارات كالتالي:

- سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا بدون مدة محددة.

- إيقاف رضا البحراوي شهرا يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين.

- تناول التحقيق الجانب الأهم مع حسن شاكوش وهو إهانة شعبة الإيقاع بالنقابة والتقليل منهم أمام الجمهور على خشبة المسرح.

- التأكيد على أن شعبة الإيقاع بالنقابة مازالت عماد الموسيقي العربية وأن الفنان هاني شاكر يقدر كل أعضاء شعبة الإيقاع ضمن كافة شعب الموسيقي.

- تحمل رضا البحراوي أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف، ومنع الغناء على «فلاشة» أو أي مسجل صوتي، ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين.

- الالتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور، وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

قناة الأهلي: هدف «أفشة» سبب معاناة بندق والزملكاوية .. فيديو

قناة الأهلي: هدف «أفشة» سبب معاناة بندق والزملكاوية .. فيديو

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)