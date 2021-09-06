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نشر المطرب الشعبي رضا البحراوي مقطع فيديو لأغنيته «انتو مين»، عبر موقع «إنستجرام»، وعلق: «ملهمش عازة وللأسف عملوا معلمين، أنتوا مين».

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت، الأحد، عدة قرارات بشأن حسن شاكوش ورضا البحراوي، عقب التحقيق الذي حضراه اليوم بمقر النقابة لمعرفة تفاصيل الواقعة التي دارت بينهما في الساحل الشمالي خلال الأيام الماضية.

وجاءت القرارات كالتالي:

- سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا بدون مدة محددة.

- إيقاف رضا البحراوي شهرا يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين.

- تناول التحقيق الجانب الأهم مع حسن شاكوش وهو إهانة شعبة الإيقاع بالنقابة والتقليل منهم أمام الجمهور على خشبة المسرح.

- التأكيد على أن شعبة الإيقاع بالنقابة مازالت عماد الموسيقي العربية وأن الفنان هاني شاكر يقدر كل أعضاء شعبة الإيقاع ضمن كافة شعب الموسيقي.

- تحمل رضا البحراوي أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف، ومنع الغناء على «فلاشة» أو أي مسجل صوتي، ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين.

- الالتزام بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح ومقابلة الجمهور، وتحمل مسؤولية الكلمة والفعل.