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طارق السعيد: مجموعة «الأسهل».. ومستوى «الأسوأ»

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طارق السعيد: مجموعة مصر «الأسهل».. ومستوى المنتخب «الأسوأ» طارق السعيد: مجموعة «الأسهل».. ومستوى «الأسوأ»

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قال طارق السعيد المدير الفني لفريق الشباب بنادي الوحدة الإماراتي، إن النقطة التي حصدها منتخب بتعادله أمام الجابون، مهمة بعدما منحته صدارة ترتيب مجموعته بتصفيات 2022.

وأضاف السعيد، في تصريحات تليفزيونية، أن أداء منتخب مصر عليه علامات استفهام عديدة، فضلًا عن أنه فقد هويته أمام منافسيه، موضحًا أنه من الضروري إعادة ترتيب الأوراق في الفترة المقبلة.

واستكمل تصريحاته، أن المجموعة الذي يتواجد فيها منتخب مصر، هي الأسهل من بين المجموعات بتصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن منتخب مصر تجمعاته قليلة وهو ما تسبب في حالة من عدم الانسجام بين اللاعبين.

واختتم طارق السعيد «اللاعيبة مش حافظين بعض، أحترم حسام البدري وجهازه الفني، ولسنا بحاجة للتغيير بالجهاز الفني بقدر ما نحن بحاجة لترتيب أوراقنا في الفترة المقبلة على الرغم من أن مستوانا يتجه للأسوأ لكن ضيق الوقت يجبرنا على عدم التغيير».

المصرى اليوم

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