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تعادل منتخب مصر مع مضيفه الجابون بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 71 عن طريق جيم أفينا من هجمة منظمة بعد محاولات متبادلة من المنتخبين، فيما تعادل البديل مصطفى محمد للفراعنة في الدقيقة 89 من رأسية رائعة.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط في صدارة جدول المجموعة السادسة للتنصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 فيما تتواجد الجابون في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.