ساندي ترد على والد «سمكري البني آدمين»: «كنت فاكراه حقيقي هيعالجني»

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كشفت الفنانة ساندي، تفاصيل أزمتها مع ي.خ المعروف بـ«سمكري البني آدمين» الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات مع النجوم، وذلك بعد إلقاء القبض عليه.

وقالت ساندي، في مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «كان عندي مشكلة بسيطة في عمودي الفقري بسبب القعدة الغلط، وروحت لهذا المدعي اتسببلي في أني عندي عملية جراحية، ولكن فيها خطورة لأن الغضروف لامس النخاع الشوكي، والحمد لله أنه مقطعوش، وأنا بقالي سنتين بتعالج علاج طبيعي بسببه، وأنا قايلة الكلام ده من سنتين ولكن الإعلام لم يتناوله».

أضافت: «أنا روحتله لما لقيته تريند والفنانين قالولي إنه جاي من بره وعنده خبرة عالية، حكيتله على مشكلتي قالي أنا هرجعلك العمود مكانه، وبعدين حسيت بألم غير طبيعي وأن الصداع بيكسر دماغي، وبعدها روحت لدكتور قالي هو أنتي يا ساندي عملتي حادثة؟ قالي في ردة جامدة أوي حصلت في رقبتك ودخلت الغضروف في النخاع الشوكي وكانت ممكن تعملك شلل رباعي».

تابعت: «بعدها كلمت هذا المدعي بعدها قالي أنت اتسببتلي في عاهة مستديمة، قالي أرجوكي متعمليش مشكلة ولو عايزاني أسفرلك ألمانيا على حسابي، وقتها نزلت تحذير للناس ونزلت صورته وقولت للناس ده مش دكتور وإنه اتسببلي في إصابة كانت ممكن تجيبلي شلل».

وردا على تصريحات والد «سمكري البني آدمين»؛ قالت: «والده قال إني بدعي عليه وإني على خلاف معاه، وأنا والله معرفوش أنا زيي زي أي فنان راحله على أساس أنه فاهم وأنا مكنتش رايحة أعمل شو وكنت فاكراه حقيقي هيعالجني، وأنا اتأذيت جدا منه وكنت شخص رياضي مبقتش قادرة أشيل ابني من على الأرض، وحسبي الله ونعم الوكيل».