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حمادة أنور: «محدش يساوم شيكابالا على حبه »

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حمادة أنور: «محدش يساوم شيكابالا على حبه الزمالك» حمادة أنور: «محدش يساوم شيكابالا على حبه »

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أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة السابق، بحلقة محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي ».

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الحوار كان يليق بشيكابالا وبإسم نادي الزمالك ووضعه داخل الفريق الأبيض، اللاعب تحدث بعقلانية».

وتابع :«محدش يساوم شيكابالا، على حبه لنادي الزمالك، حياته كلها قضاها داخل النادي، حيث يلعب في القلعة البيضاء هو عنده 9 سنوات».

وأضاف :«أتمنى إنتهاء ظاهرة التعصب الأعمى بين الجماهير على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة أن اللاعبين يرتبطون بعلاقة صداقة قوية خارج الملعب».

المصرى اليوم

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