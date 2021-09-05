★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بحلقة محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر».

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الحوار كان يليق بشيكابالا وبإسم نادي الزمالك ووضعه داخل الفريق الأبيض، اللاعب تحدث بعقلانية».

وتابع :«محدش يساوم شيكابالا، على حبه لنادي الزمالك، حياته كلها قضاها داخل النادي، حيث يلعب في القلعة البيضاء هو عنده 9 سنوات».

وأضاف :«أتمنى إنتهاء ظاهرة التعصب الأعمى بين الجماهير على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة أن اللاعبين يرتبطون بعلاقة صداقة قوية خارج الملعب».