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صحفي إماراتي: إعلان «وثيقة الخمسين» يوم تاريخي لدولة الإمارات

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صحفي إماراتي: إعلان «وثيقة الخمسين» يوم تاريخي لدولة الإمارات صحفي إماراتي: إعلان «وثيقة الخمسين» يوم تاريخي لدولة الإمارات

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قال رائد برقاوي، رئيس تحرير صحيفة الخليج الإماراتية، إن اليوم كان يوم تاريخي بالنسبة لدولة الإمارات، حيث أنه تم الإعلان عن قضيتين الأولى تتعلق بمبادئ التي تسير عليها الدولة خلال المرحلة القادمة، بجانب إطلاق عدة مشاريع تنموية يصل عددها إلى 50 مشروعًا أطلقت بعضها اليوم.

وأضاف «برقاوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن المبادئ الـ 10 التي تم الإعلان عنها كان أساسها هو الاتحاد، حيث أن دولة الإمارات هي التجربة التنموية والاتحادية الوحيدة الناجحة في الدول العربية على مدار العقود الخمسة الأخيرة، والتي أثبتت قدرتها على الاستمرار.

وتابع، أن المبدأ الأساسي في خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها هو تقوية هذا الاتحاد ومواصلة ازدهاره، موضحًا أنه لتقوية هذا الاتحاد يجب أن يكون هناك ركائز أولها هي الاقتصاد، حيث أن الإمارات على مدار العقود الماضية أصبحت نموذج فريد من نوعه على مستوى المنطقة والعالم في تحقيق التنمية والإزدهار ولذلك لابد من تقوية هذا العنصر الذي حققته الإمارات بعدما أصبحت ثاني أكبر عربي بمشاريع جديدة تستند على أمرين هم الإنسان وهو العنصر البشري الإماراتي والمقيمين في الإمارات، والتقنية الحديثة وما تفرزه الثورة الصناعية الرابعة.

المصرى اليوم

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