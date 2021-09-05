«كونميبول»: قرارات لقاء البرازيل والأرجنتين في يد «الفيفا»

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أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية كرة القدم «كونميبول»، بيانًا رسميًا عن الأزمة التي شهدتها مواجهة المنتخب البرازيلى وضيفه الأرجنتينى، مساء اليوم، الأحد، على ملعب «أرينا كورينثيانز» بمدينة ساو باولو، ضمن تصفيات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وذكر اتحاد أمريكا الجنوبية في بيانه «بقرار من حكم المباراة، توقفت المباراة التي نظمتها الفيفا بين البرازيل والأرجنتين لتصفيات كأس العالم».

وأضاف البيان: «سيرفع الحكم ومراقب المباراة تقريرًا إلى لجنة الانضباط في فيفا، والتي ستحدد الخطوات التي يجب اتباعها. هذه الإجراءات تلتزم بدقة باللوائح الحالية»، موضحا «تصفيات كأس العالم هي مسابقة تابعة للفيفا. جميع القرارات التي تتعلق بتنظيمها وتطويرها تصدر منها».

و تم إيقاف الكلاسيكو بسبب مطالبة أفراد من منظمة «أنفيسا» وهى الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية في البرازيل، بإيقاف المباراة بسبب مشاركة لاعبي الأرجنتين المخالفين لقواعد الحجر الصحي وذلك بحسبب وسائل تلفزيونية.

وترجع الخطوة التي قامت بها البرازيل في إطار التعامل بالمثل مع إنجلترا وذلك بوضعها في القائمة الحمراء حيث يجب على الأشخاص القادمين من إنجلترا الدخول في حجر صحي لمدة 10 أيام.