"تقنية مكة" تنظم يوم تهيئة للمقبولين ببرنامج الدبلوم المسائي من جميع الأعمار والجنسيات

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لإطلاعهم على ما تقدمه الكلية من خدماتٍ مساندةٍ متنوعة تدريبية وإدارية

الكلية التقنية بمكة المكرمة تنظم برنامج تهيئة للمتدربين المستجدين لبرنامج الدبلوم المسائي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة والموصى بها، لإطلاعهم على ما تقدمه الكلية من خدماتٍ مساندةٍ متنوعة تدريبية وإدارية.

وأوضح مدير مركز خدمة المجتمع والتطوير المستمر بالكلية التقنية بمكة المكرمة م.نايف الصبحي أنه تم قبول ١١٠ متدرب في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي المدفوع.



يشار إلى أن شروط القبول للبرنامج هى الحصول على شهادة ثانوية وهوية سارية المفعول ومن المحفز أيضاً أن مركز خدمة المجتمع والتطوير المستمر بالكلية التقنية بمكة يستقيل جميع الأعمار وجميع الجنسيات في برامج الدبلوم التطبيقي المسائي المدفوع.

