أخبار عاجلة

الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المياه الوطنية": الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم لتحسين ورفع مستوى الخدمة

Print
"المياه الوطنية": الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم لتحسين ورفع مستوى الخدمة "المياه الوطنية": الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم لتحسين ورفع مستوى الخدمة
تعقيبًا على ما نشر في "سبق"

قالت شركة المياه الوطنية تعقيبًا على الخبر الصحفي المنشور في "سبق" اليوم الأحد بعنوان "تسرب مياه بـ"حفائر مكة".. والأهالي أبلغنا منذ 10 أيام ولم نجد تجاوبًا"، أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأفادت بأنه تم تلقي البلاغ وفق التاريخ المذكور في الخبر ٢٤ أغسطس وتم مباشرة الموقع من قِبل فريق الصيانة وإصلاح التسرب تبعًا للبلاغ الوارد، مع مراعاة توقيت النوبات التشغيلية في المنطقة والتي تضمن دِقة تنفيذ أعمال الصيانة دون التأثير على حالة الضخ، وكذلك وفقًا لحالة البنية التحتية بالمنطقة.

وأوضحت أن المنطقة المشار إليها تقع ضمن المناطق المستهدفة في مشروع تحديث واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي .

وبيّنت الشركة أن فرق الصيانة تقوم بأعمال المسح الميداني بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي تسربات بالمنطقة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

ودعت الشركة جميع العملاء والمواطنين بالإبلاغ عن وجود أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744) ، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play).

وقالت الشركة في تعقيبها إنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة.


*شركة المياه الوطنية *

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية