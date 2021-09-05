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«البحوث الإسلامية»: قراءة القرآن أو إقامة الصلاة بصوت المرأة محل خلاف

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«البحوث الإسلامية»: قراءة القرآن أو إقامة الصلاة بصوت المرأة محل خلاف «البحوث الإسلامية»: قراءة القرآن أو إقامة الصلاة بصوت المرأة محل خلاف

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قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن قراءة القرآن أو إقامة الصلاة بصوت المرأة أمر عليه خلاف، متابعًا أن تلاوة المرأة للقرآن لكي يسمعه الناس لم يُعهد في التاريخ الإسلامي أو الأعراف المعترف به بين المسلمين في كل زمان ومكان.

وأضاف النجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة القاهرة والناس، أنه لا يوجد نص قرآني يمنع تلاوة المرأة للقرآن، ولا يوجد أدلة في القرآن الكريم أو السنة النبوية تمنع المرأة من تلاوة القرآن وتسجيله أو تداوله لكي يسمعه الناس.

وتابع: «في حالة قراءة المرأة للقرآن يجب على الرجل أن يستمع إليه، لأن تلاوة القرآن مطلوبة على وجه العموم»، موضحا أن الأعراف هي التي تتحكم في محل الخلاف على تلاوة المرأة للقرآن وتسجيله لكي يسمعه الناس.

المصرى اليوم

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