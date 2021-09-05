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محلل اقتصادي : 12% نسبة نمو البنوك المدرجة في البورصة العام الماضي

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محلل اقتصادي : 12% نسبة نمو البنوك المدرجة في البورصة العام الماضي محلل اقتصادي : 12% نسبة نمو البنوك المدرجة في البورصة العام الماضي

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قال أبانوب مجدي، المحلل الاقتصادي، إن نمو البنوك في العام الماضي كان مرضيا للبنوك المدرجة في البورصة بنسبة 12% عن العام الماضي، موضحًا أن أرباح البنوك في أزمة كورونا جاءت من دخل الفوائد، والدخل من العمولات.

وتابع «مجدي»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن معدلات الإقراض زادت الفترة الأخيرة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وهذا زاد دخل البنوك بأكثر من 10% خلال النصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع استمرار نسبة النمو خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن البنك المركزي طلب من البنوك التحوط نتيجة الخطر المتوقع وليس الخطر الفعلي، فقامت بعض البنوك بزيادة النسب التحويطية، وهذا زاد من زيادة معدل الأرباح.

المصرى اليوم

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