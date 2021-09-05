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رد فعل غريب من ميسي ونيمار بعد إلغاء لقاء البرازيل والأرجنتين

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رد فعل غريب من ميسي ونيمار بعد إلغاء لقاء البرازيل والأرجنتين رد فعل غريب من ميسي ونيمار بعد إلغاء لقاء البرازيل والأرجنتين

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توقفت مباراة البرازيل وضيفتها الأرجنتين، على ملعب أرينا كورينثيانز، الأحد 5- 9 -2021، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022. وجاء توقف المباراة في الدقيقة الثامنة، بسبب اقتحام مسؤولين من وزارة الصحة البرازيلية أرض الملعب، من أجل اصطحاب 4 لاعبين من الأرجنتين يلعبون في البريميرليج إلى الحجر الصحي.

وكانت بريطانيا قد رفضت سفر اللاعبين البرازيليين للالتحاق بمنتخب السيليساو، بسبب تواجد البرازيل في القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، ليأتي الرد من وزارة الصحة البرازيلية بمبدأ المعاملة بالمثل، ومنع دخول اللاعبين القادمين من إنجلترا قبل خضوعهم للحجر.

ورصدت الكاميرات لحظة خروج قائد الأرجنتين ليونيل ميسي مع زميله البرازيلي في صفوف باريس سان جيرمان نيمار لحظة مغادرتهما الملعب بالشكل التالي:

ميسي ونيمار

وعقب اقتحام أرض الملعب، وبعد مناقشات بين لاعبي المنتخبين، غادر لاعبو الأرجنتين الميدان نحو غرف الملابس، لتتوقف المباراة.

وأثار القرار البرازيلي الدهشة، في ظل دخول لاعبي الأرجنتين للأراضي البرازيلية، وعدم تسجيل أي اعتراض على وجودهم، قبل أن يأتي الاقتحام المفاجئ أثناء المباراة.

المصرى اليوم

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