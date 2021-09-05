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خبير: تكريم محافظ البنك المركزي تكليل لجهود الإصلاح الاقتصادي

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خبير: تكريم محافظ البنك المركزي تكليل لجهود الإصلاح الاقتصادي خبير: تكريم محافظ البنك المركزي تكليل لجهود الإصلاح الاقتصادي

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قال الدكتور محمد رشدي، الخبير الاقتصادي، إن اختيار محافظ البنك المركزي طارق عامر ضمن أفضل 10 رؤساء بنوك مركزية على مستوى العالم يعتبر وسام على صدر الاقتصاد المصري، والقطاع المصرفي بالكامل، وتكليل لجهود الدولة من إصلاح اقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وجلب الاستثمارات الأجنبية، وتتويج للعاملين في القطاع المصرفي.

وتابع «رشدي»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن تحصد الآن ثمار الإصلاح الاقتصادي وتكريم محافظ البنك المركزي يعتبر تكريمًا للاقتصاد المصري بأكمله.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار التعويم كان أحد القرارات الصعبة على الاقتصاد المصري، ولكنه كان أشجع القرارات، ونجح في إصلاح الاقتصاد بشكل كبير.

المصرى اليوم

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