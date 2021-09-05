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رسالة نارية من سمير كمونة للجماهير: «بلاش نقسو على شيكابالا»

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رسالة نارية من سمير كمونة للجماهير: «بلاش نقسو على شيكابالا» رسالة نارية من سمير كمونة للجماهير: «بلاش نقسو على شيكابالا»

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علق سمير كمونة، نجم الأهلي الاسبق، على حلقة محمود عبدالرازق «شيكابالا» مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «إم بي سي ».

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«شيكابالا تحدث بكل مصداقية في حلقة الأمس، وكان واضح حبه لنادي ، والحلقة كان لها ردود أفعال واسعة، خاصة بعد بكاءه».

ووجه سمير كمونة، رسالة إلى الجماهير المصرية:«بلاش نقسو على شيكابالا، ربنا بيسامح، فإحنا لازم كلنا نكون متسامحين»، مضيفًا :«شيكابالا، من أنجح لاعبي الزمالك على مر التاريخ، من حبه وانتمائه للنادي لمهاراته وإمكانياته الفنية داخل الملعب».

وأضاف :«أنا أحب أشاهد شيكابالا، داخل الملعب، ولكن يجب على اللاعب أن يتحلى بالهدوء ويتحكم في انفعالاته».

المصرى اليوم

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