رسالة نارية من سمير كمونة للجماهير: «بلاش نقسو على شيكابالا»

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علق سمير كمونة، نجم الأهلي الاسبق، على حلقة محمود عبدالرازق «شيكابالا» مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «إم بي سي مصر».

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«شيكابالا تحدث بكل مصداقية في حلقة الأمس، وكان واضح حبه لنادي الزمالك، والحلقة كان لها ردود أفعال واسعة، خاصة بعد بكاءه».

ووجه سمير كمونة، رسالة إلى الجماهير المصرية:«بلاش نقسو على شيكابالا، ربنا بيسامح، فإحنا لازم كلنا نكون متسامحين»، مضيفًا :«شيكابالا، من أنجح لاعبي الزمالك على مر التاريخ، من حبه وانتمائه للنادي لمهاراته وإمكانياته الفنية داخل الملعب».

وأضاف :«أنا أحب أشاهد شيكابالا، داخل الملعب، ولكن يجب على اللاعب أن يتحلى بالهدوء ويتحكم في انفعالاته».