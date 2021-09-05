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تعرف على أسباب إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين

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تعرف على أسباب إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين تعرف على أسباب إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين

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توقفت مباراة البرازيلى ونظيره الأرجنتينى، والمقامة بينهما حاليا على ملعب «أرينا كورينثيانز» بمدينة ساو باولو، ضمن تصفيات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات 2022، وذلك بعد عدة دقائق من إنطلاقها.

و تم إيقاف الكلاسيكو بسبب مطالبة أفراد من منظمة «أنفيسا» وهى الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية في البرازيل، بإيقاف المباراة بسبب مشاركة لاعبي الأرجنتين المخالفين لقواعد الحجر الصحي وذلك بحسبب وسائل تلفزيونية.

وترجع الخطوة التي قامت بها البرازيل في إطار التعامل بالمثل مع إنجلترا وذلك بوضعها في القائمة الحمراء حيث يجب على الأشخاص القادمين من إنجلترا الدخول في حجر صحي لمدة 10 أيام.

وبدأت المباراة واستمرت لـ 7 دقائق وبعدها اقتحم الملعب موظف من وزارة الصحة البرازيلية طالب الرباعي القادم من إنجلترا بالخروج من الملعب، فانسحب الفريق بالكامل.

المصرى اليوم

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