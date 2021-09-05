«تحريف للكلام».. خيري رمضان: إبراهيم عيسى لم يقصد اتهام جماهير الأهلي بـ«النازية»

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قال الإعلامي خيري رمضان، إن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، لم يقصد اتهام جماهير نادي الأهلي بالنازية خلال حلقته الاحتفالية ببطل الدورى، مضيفا: «ما جرى مجرد تحريف للكلام».

وأوضح رمضان، خلال برنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن نقيب الإعلاميين طارق سعدة، أكد أن ابراهيم عيسى لم يتجاوز خلال حلقة الاحتفال بتتويج الزمالك، وأنه كان مهنيًا في تناول الموضوع 100%، ومرصد النقابة لم يرصد أي مخالفات في حلقته.

ونقل رمضان تصريحا عن إبراهيم عيسى، بعد قرار نقابة الإعلاميين بدعمه في هذه الأزمة، قائلا: «رأي نقيب الإعلاميين يمثلتني تمامًا، وأنا معنديش حاجه أقولها ولم أتهم جمهور الأهلي بأنه نازي».