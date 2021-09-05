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«تحريف للكلام».. خيري رمضان: إبراهيم عيسى لم يقصد اتهام جماهير الأهلي بـ«النازية»

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«تحريف للكلام».. خيري رمضان: إبراهيم عيسى لم يقصد اتهام جماهير الأهلي بـ«النازية» «تحريف للكلام».. خيري رمضان: إبراهيم عيسى لم يقصد اتهام جماهير الأهلي بـ«النازية»

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قال الإعلامي خيري رمضان، إن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، لم يقصد اتهام جماهير نادي الأهلي بالنازية خلال حلقته الاحتفالية ببطل الدورى، مضيفا: «ما جرى مجرد تحريف للكلام».

وأوضح رمضان، خلال برنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن نقيب الإعلاميين طارق سعدة، أكد أن ابراهيم عيسى لم يتجاوز خلال حلقة الاحتفال بتتويج ، وأنه كان مهنيًا في تناول الموضوع 100%، ومرصد النقابة لم يرصد أي مخالفات في حلقته.

ونقل رمضان تصريحا عن إبراهيم عيسى، بعد قرار نقابة الإعلاميين بدعمه في هذه الأزمة، قائلا: «رأي نقيب الإعلاميين يمثلتني تمامًا، وأنا معنديش حاجه أقولها ولم أتهم جمهور الأهلي بأنه نازي».

المصرى اليوم

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