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وسائل إعلام أرجنتينية: مباراة البرازيل قد ألغيت

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وسائل إعلام أرجنتينية: مباراة البرازيل قد ألغيت وسائل إعلام أرجنتينية: مباراة البرازيل قد ألغيت

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تفاجئ اللاعبون من منتخب الأرجنتين دخول أحد الأشخاص البرازيلين إلى أرض الملعب، وذلك قبل أن يحدث شجار بين اللاعبين بسبب وجود هذا الشخص وبعد ذلك رفض الأرجنتينى استكمال اللقاء بسبب عدم تأمينها.

وذكر مراسل قناة بي ان سبورت أن وزارة الصحة البرازيلية حاولت إخراج أربعة لاعبين من المنتخب الأرجنتيني لوضعهم في الحجر الصحي بعد عدم وجودهم في الحجر الصحي الأمر الذي رفضه باقي اللاعبين وقرروا تعطيل المباراة.

وقالت عدة وسائل أرجنتينية أن مباراة البرازيل في إطار دور المجموعات من من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة غلى قد ألغيت ولن تستكمل مجددًا .

كان منتخبا البرازيل والأرجنتين، أعلنا التشكيل الرسمي لهما في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، على ملعب أرينا كورينثيانز بمدينة ساو باولو، ضمن تصفيات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

المصرى اليوم

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