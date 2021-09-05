«دي أول غلطة».. حسن شاكوش بعد قرار منعه من الغناء: «اتشتمت بالأم»

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كشف حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، تفاصيل التحقيق الذي تم معه اليوم في نقابة الموسيقين، مؤكدا أنه تعلق بأزمة مع صديقه المطرب رضا البحراوي.

وقال شاكوش، في مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «راض عن قرار وقفي عن العمل واللي شايفينه صح يعملوه».

وأضاف شاكوش: قلت في التحقيق أن الأزمة سببها وجود فرقة رضا البحراوي أثناء استعداده لأداء فقرته، وهو الأمر المرفوض، وتسبب في أزمة مع صديقه رضا البحراوي.

وأوضح شاكوش أنه «تعرض للشتائم بالأم، وهو ما أدى للرد، ولكن الآن المشكلة انتهت واعتذرنا عما بدر منا وأغلقنا الملف، وهذه أول مشكلة لي».

وأكد أنه ألغى حفلات بعد قرار الإيقاف، مضيفا: «البعض رفض رد العربون متمسكا بحضوري الحفلات وهناك من قبل رد العربون»، وأشار إلى وجود أزمة بسبب ارتباط الحفلات والمتعهدين بمواعيد حفلات.

ووجه شاكوش رسالة لهاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قائلا: «دي أول غلطة»، موجها اعتذاره للجمهور عن أي لفظ خارج صدر منه.