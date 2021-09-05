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٢٥ عامًا على إطلاق سكودا أوكتافيا بشكلها الحديث

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٢٥ عامًا على إطلاق سكودا أوكتافيا بشكلها الحديث ٢٥ عامًا على إطلاق سكودا أوكتافيا بشكلها الحديث

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تحتفل سكودا بمرور ٢٥ عامًا على اطلاق أوكتافيا الجديدة بإجمالي ٤ أجيال تخطت مبيعاتها ٧ ملايين سيارة.

ظهر طراز أوكتافيا أوكتافيا لأول مرة عام ١٩٥٩ و استمر حتى ١٩٧١ حيث قدمت السيارة كثامن طراز من العلامة التشيكية بعد الحرب العالمية الثانية ما يفسر كلمة أوكتافيا التي تعني الثامنة.

شهدت أوائل التسعينيات انضمام سكودا لمجموعة فولكس فاجن و بعد حوالي بدأ تطوير نسخة أوكتافيا الحديثة في ١٩٩٢ التي قدمت للأسواق عام ١٩٩٦ باختيارات لمحركات تراوحت سعتها بين ١٦٠٠ سي سي و ١٩٠٠ سي سي ثم انطلقت نسخة كومبي الستيشن عام ١٩٩٨ و طورت سكودا نسخة بدفع كلي للعجلات عام ١٩٩٩.

بلغ إنتاج الجيل الأول ٩٧٣ ألف نسخة ليفت باك و ٤٧٢ ألف أخرين بهيكل الستيشن، بينما ظهر الجيل الثاني عام ٢٠٠٤ و استمر حتى ٢٠١٣ ثم انطلق الجيل الثاني بين ٢٠١٢ و ٢٠٢٠ و أعلنت سكودا عن الجيل الرابع الحالي خلال ٢٠١٩.

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