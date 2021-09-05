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رئيس جامعة القناة يتابع بدء إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

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رئيس جامعة القناة يتابع بدء إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد رئيس جامعة القناة يتابع بدء إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

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قام الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأحد، بمتابعة سير العمل داخل الإدارة العامة للخدمات الطبية، التي بدأ الكشف الطبي على الطلاب المستجدين والطلاب القدامى راغبي الالتحاق بالمدن الجامعية، والذي يستمر حتى ٣١ ديسمبر.

وكان في استقبالهما الدكتورة سمر فتحى مدير عام الإدارة الطبية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه يتم اختيار موعد الكشف الطبي طبقا للموعد المحدد لميعاد التطعيم وفى حالة عدم توفر الحجز في نفس الميعاد يتم اختيار ميعاد اخر في موعد اقصاه 48 ساعة من موعد التطعيم، موضحا أن الإدارة الطبية بالجامعة توفر التطعيم لطلابها أثناء إجراء الكشف الطبي.

وتابع رئيس الجامعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتبعها الإدارة الطبية أثناء فترة الكشف الطبى.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الطالب يتقدم للكشف الطبي بنفسه حيث يتم الكشف عليه بالعيادات الآتية عيادة الرمد وعيادة الباطنةوعيادةالجلدية وعيادةالجراحة وعيادة الروماتيز وعيادة الأسنان.

وواصل ويتم اعتماد الكشف الطبى من قبل كبير الأطباء ويتم عمل تحليل HCV لطلاب جميع الكليات بمعامل الإدارة العامة للخدمات الطبية.

وأوضح أنه يتم احضار اشعة على الصدر حديثة ديجيتال باسم الطالب من أي مكان ( وذلك للطلاب المستجدين بالكليات وطلاب المدن الجامعية المستجدين والقدامى) ويتم اعتماد الاشعة بادارة المعامل والأشعة بالادارة الطبية.

واضافت الدكتورة سمر فتحي مدير عام الإدارة الطبية أن طلاب كلية التجارة يتم الكشف عليهم بالمركز الطبي بكلية التجارة بينما طلاب باقى الكليات يتم الكشف عليهم في الادارة الطبية بمبنى رعاية الطلاب.

المصرى اليوم

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