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محافظ بورسعيد يستقبل مساعد وزير

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محافظ بورسعيد يستقبل مساعد وزير التموين محافظ بورسعيد يستقبل مساعد وزير

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير ، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك في إطار متابعة تقديم الخدمات التموينية وانتظام سير العمل بمديرية التموين ببورسعيد.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ بورسعيد مع مساعد وزير التموين، عددآ من الموضوعات المتعلقة بمدى توافر احتياجات المحافظة من السلع الغذائية والاستراتيجية الهامة ببورسعيد، وانتظام العمل بمصانع إنتاج المواد الغذائية والخطط المستقبلية لدعم قطاع التموين بالمحافظة.

وبعث المحافظ عبارات الشكر لوزير التموين على اهتمامه بتنمية ودعم قطاع التموين ببورسعيد، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين ويتماشى مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في كافة المجالات.

المصرى اليوم

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