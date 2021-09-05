قتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي.. إحالة أوراق عجوز بكفر الشيخ إلى للمفتي

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قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، الأحد، بإحالة أوراق عجوز متهم بقتل طفلة بمركز الرياض إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه لما هو منسوب له في أوراق القضية رقم ٧٦٦٢ لسنة ٢٠٢١.

كان المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، قد أحال المتهم «م.ا.م»، ٦٥ سنة، سائق توك توك، يقيم بإحدى قرى مركز الرياض، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامه بأنه يوم ٩ مايو ٢٠٢١ قتل الطفلة «ر.ح.ع»، مع سبق الإصرار والترصد، وأنه بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما أن انفرد بها أطبق يده اليسرى على عنقها قاصدا إزهاق روحها، كما اقترنت جريمته بجريمة أخرى وهي خطف الطفله حال سيرها بالطريق العام بالتحايل عليها واستدراجها.

وأكدت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى ذلك بارتكابه جنحة سرقة القرط الذهبي الخاص بالطفلة المجني عليها، وما أن نفذ جريمته حتي تخلص من جثتها بوضعها بجوال وألقاها في بحر ميت يزيد ناحية كوبري الخمار.