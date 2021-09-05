مباحثات مصرية أوزبكية لتعزيز الاستثمار المشترك والحد من الفقر

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التقت الدكتورة، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصرلدى البنك الإسلامي للتنمية، الدكتورجمشيد كوتشكاروف، نائب رئيس الوزراء ووزيرالتنمية الاقتصادية والحد من الفقر بأوزباكستان، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك، والذى اختتم أعماله – أمس.

وبحث الطرفان حسب بيان للوزارة – اليوم- الأحد خلال الاجتماع مجالات التعاون بين الدولتين وما يتعلق بالملفات المشتركة.

واستعرضت الوزيرة عددًا من الملفات المهمة التي تعمل عليها الوزارة في ضوء وجود عدد كبيرمن الاختصاصات المتشابهة بين الوزارتين خاصة مايتعلق بالاستثمارات العامة وضبط معدلات الأداء الاقتصادي.

وتناولت خلال اللقاء مشروع حياة كريمة وما يتعلق بالتنمية الريفية وكذا تجربة مصرحول الإصلاح الاقتصادي والمشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليًا.

وأشاد الدكتورجمشيد كوتشكاروف، نائب رئيس الوزراء ووزيرالتنمية الاقتصادية والحد من الفقر بأوزبكستان بتجربة مصرالاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والمشروعات التنموية الكبرى، وقدرة مصرعلى تحقيق مؤشرات إيجابية سواء في معدلات النمو أوالتضخم وكذلك قدرتها على توفير الكهرباء ومشروعات الطاقة بصفة عامة والبنية التحتية.

كما أشاد بمشروع حياة كريمة وعبرعن اهتمام أوزباكستان بالتعاون مع مصرفي مجال التنمية الريفية بصفة عامة.واستعرض تجربة أوزبكستان في العديد من الملفات وخاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفقروقضايا خاصة بإدارة الاستثمار.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تشكيل نقاط اتصال بين الجانبين لبحث مجالات التعاون المشتركة كما تم تقديم مقترحات لتعزيز التعاون بين البلدين.

جدير بالذكرأن نشاطات د.هالة السعيد بأوزباكستان شملت عددًا من اللقاءات الثنائية، حيث التقت سيادتها بالدكتورمحمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة موضوعات التعاون بين مصرومجموعة البنك.

كما التقت أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثماروائتمان الصادرات، والذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لبحث أوجه التعاون بين مصروالمؤسسة، وكذا التقت بالمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وشاركت السعيد بالحدث الجانبي «التمويل الأخضرالمتوافق مع الشريعة» افتراضيًا، المائدة المستديرة لمحافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما ألقت كلمة في افتتاحية الاجتماع السنوي ال ٤٦ لمجموعة البنك.

ويُشارإلى أن مصرنجحت في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام القادم وذلك لأول مرة منذ 30 عام، كما تستضيف مصر الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في القاهرة في ديسمبرالمقبل، فضلًا عن تولي مصر رئاسة المجلس لمدة عام.