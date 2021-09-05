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الغرف التجارية تبدأ استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

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الغرف التجارية تبدأ استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد الغرف التجارية تبدأ استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

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أعلن المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية عن بدء الغرف التجارية بكافة المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بمجموعة من التخفيضات من خلال اطلاق معارض اهلا مدارس بكافة المحافظات بالتعاون مع وزارة والتجارة الداخلية، على ان يتم وضع كافة الترتيبات النهائية للمعرض عقب صدور موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وأوضح العربي انه من المقرر اطلاق معرض اهلا مدارس في السادس عشر من الشهر الحالي على ان يستمر لمدة شهر كامل وحتي منتصف أكتوبر المقبل مشيرا إلى أن الغرف التجارية بكافة المحافظات قد اتخذت كافة الاستعدادات لتنظيم المعرض ليتم تقديم تخفيضات تتراوح بين ٣٠ إلى ٥٠ % على كافة مستلزمات المدارس بما في ذلك الملابس والاحذية والمنتجات الجلدية بالاضافة إلى الحاسبات الألية ومسلتلزماتها وسيتم توفير كافة السلع من المنتج والمورد مباشرة للمستهلك لتقليل حلقات التداول بما سينعكس على متوسط الأسعر.

وأكد أن هذا العام سيشهد مشاركة أكبر من الشركات عن العام الماضي والذي كان قد شهد تنظيم 19 معرضا اساسيا في 12 محافظة على مستوي الجمهورية بالاضافة إلى 21 معرضا متنقلا كما شارك العام الماضي حوالي 175 شركة في مختلف القطاعات.

وحول استعداد بعض المحافظات ففي القاهرة قررت الغرفة التجارية وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ان يتم تنظيم المعرض الأساسي في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر نظرا لوجود محطة لمترو الأنفاق أمام باب القاعة مباشرة لتسهيل وصول المستهلكين .

وفي محافظة الغربية:

أكد الدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة التجارية بالغربية على توافق أعضاء الغرفة على المشاركة بقوة في اطار الدور المجتمعي للغرف التجارية وفي محاولة لتنشيط حركة الأسواق.

وفي البحر الاحمر:
أشاد خالد رضا رئيس الغرفة بالتعاون مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر لتخصيص اراضي مرفقة لاقامة المعارض بثلاث مدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب لتغطية أكبر مساحة جغرافية من المحافظة.

و في محافظة الأقصر

قال صلاح فتحي أنه بالتعاون مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة سيتم تنظيم المعرض في مدينتي الاقصر واسنا .
وفي محافظة الفيوم:

أكد مجدي جاب الله، رئيس الغرفة إنه تقرر إقامة معرضين لمستلزمات المدارس ببندر الفيوم بأسعار أقل من السوق بنسب تتراوح بين 20% و35 %

المصرى اليوم

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