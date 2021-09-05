أخبار عاجلة

نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا» -
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق -
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية -
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات -
وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

Print
موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقام اليوم الأحد المباراة المرتقبة بين جميع عشاق جماهير كرة القدم حول العالم بين الغريمين التقليديين منتخب البرازيل أو نجوم السامبا ومنتخب الأرجنتين أو نجوم التانجو كما يطلق عليهم، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

المواجهة المرتقبة تشهد أيضا صراعا بين نجمي العالم ميسي ونيمار اللذان أصبحا رفقاء فريق واحد حاليا وهو فريق باريس سان جيرمان، وسيكونان خصمين في مباراة كبيرة للدفاع عن ألوان بلديهما، ويدخل كلا الفريقين الجولة السادسة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والذي سيقام في دولة قطر.

وسيدخل كلا الفريقين هذه المباراة بعد تحقيق كلا منهم نتيجة إيجابية في آخر مباراة في هذه التصفيات، فنجوم السامبا حققوا الفوز بهدف نظيف خارج أرضه أمام تشيلي، مقابل انتصار خارج الديار أيضا لنجوم التانجو 3-1 على فنزويلا.

المباراة ستقام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ماراكانا في البرازيل وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 2 HD Premium.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج

نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج

رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات

رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات

أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا»

أوباما: دوري 2021 لن يكون الأخير.. ومصطفى فتحي «هيكسر الدنيا»

سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق