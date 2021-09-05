موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد المباراة المرتقبة بين جميع عشاق جماهير كرة القدم حول العالم بين الغريمين التقليديين منتخب البرازيل أو نجوم السامبا ومنتخب الأرجنتين أو نجوم التانجو كما يطلق عليهم، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

المواجهة المرتقبة تشهد أيضا صراعا بين نجمي العالم ميسي ونيمار اللذان أصبحا رفقاء فريق واحد حاليا وهو فريق باريس سان جيرمان، وسيكونان خصمين في مباراة كبيرة للدفاع عن ألوان بلديهما، ويدخل كلا الفريقين الجولة السادسة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والذي سيقام في دولة قطر.

وسيدخل كلا الفريقين هذه المباراة بعد تحقيق كلا منهم نتيجة إيجابية في آخر مباراة في هذه التصفيات، فنجوم السامبا حققوا الفوز بهدف نظيف خارج أرضه أمام تشيلي، مقابل انتصار خارج الديار أيضا لنجوم التانجو 3-1 على فنزويلا.

المباراة ستقام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ماراكانا في البرازيل وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports 2 HD Premium.